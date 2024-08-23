İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dalaman Belediyesi Kitap Günleri’nde "Yerelden İktidara" söyleşisinde konuşmacı olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dalaman Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri’ne katılacak. Başkan Hürriyet, 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek "Yerelden İktidara" başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte, Başkan Hürriyet’in yanı sıra Gazeteci Deniz Zeyrek ve CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de konuşmacılar arasında olacak.

ERDEM ARCAN VEKALET EDECEK

Başkan Hürriyet’in şehir dışında olacağı dört günlük süre boyunca hizmetlerin aksamaması adına İzmit Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Erdem Arcan vekalet edecek.