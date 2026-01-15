Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Adnan Menderes Ortaokulu'nu ziyaret ederek belediye tarafından gerçekleştirilen otopark düzenlemesi, çevre güvenliği ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Okulun fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destekleriyle takdir toplayan Başkan Karabatı, yeni talepler için de ilgili birimlere talimat vererek eğitime verilen desteğin süreceğini vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Adnan Menderes Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul bünyesinde Belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Okul Aile Birliği yönetimi, başta otopark alanı olmak üzere okulun uzun süredir ihtiyaç duyduğu birçok fiziki düzenlemenin Karacabey Belediyesi tarafından hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Karabatı'ya teşekkür etti.

Belediye ekiplerince okulda; otopark alanının düzenlenmesi, güvenliği artırmaya yönelik demir parmaklık ve kapı imalatları, çevre güvenliği için tel örgü uygulamaları, zemin iyileştirmesine yönelik dolgu malzemesi serimi ve parke taş döşeme çalışmaları tamamlanarak okulun kullanımına sunuldu. Yapılan bu çalışmalarla birlikte hem öğrencilerin hem de okul personelinin daha güvenli ve düzenli bir eğitim ortamına kavuştuğu ifade edildi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkan Karabatı, yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek okul yönetimi ve okul aile birliği üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Okul bahçesinde incelemelerde bulunan Karabatı'ya, okul yönetimi tarafından yeni ihtiyaçlar hakkında bilgi aktarıldı. Belediye Başkanı Karabatı da, söz konusu ihtiyaçların karşılanması noktasında ilgili belediye birimlerine gerekli talimatları verdi.

Eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin, öğrencilerin başarısı ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karabatı, belediye olarak imkanlar ölçüsünde eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Karabatı'nın okul ziyaretinde; İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir, Okul Müdürü Aydın Yıldırım, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehtap Önler, okul aile birliği yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbir, belediyenin eğitime verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Karabatı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ziyaret sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güvenli, daha sağlıklı ve daha modern ortamlarda eğitim alması bizim için son derece önemli. Karacabey Belediyesi olarak okullarımızdan gelen her talebi imkanlarımız dahilinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Adnan Menderes Ortaokulumuzda yapılan çalışmaların öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Okul yönetimimizle ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içinde, eksik görülen noktalarda desteğimizi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Başkan Karabatı, ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek programını tamamladı.