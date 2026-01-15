Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sanat tarihi alanındaki öğrenim programları 'Kış Konferansları' ile sürüyor. Konferanslar, 24 Ocak'ta başlayacak ve 6 hafta sürecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sanat tarihi alanındaki öğrenim programları 'Kış Konferansları' ile sürüyor. 24 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek konferanslar, alanında uzman sanat tarihçilerin zengin anlatımıyla Selçuklu ve Doğu Roma'dan Osmanlı'ya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e sanatın bu topraklardaki serüvenine ışık tutacak.

Anadolu Mirası başlıklı oturumların ilkinde Dr. Nazlı Pektaş, en büyük Türk-İslam devletlerinden Selçukluların Anadolu'da mimariden el sanatlarına uzanan özgün sanat mirasını anlatırken, ikinci oturumda Doç. Dr. Koray Durak, Doğu Roma İmparatorluğu'nun güçlü sanat geleneğini inceleyecek. Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı'da minyatür sanatının üslup, teknik ve görsel dünyasına odaklanacak. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatının geçirdiği köklü dönüşümü; Doç. Dr. Ayşe Köksal ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni bir kimlik arayışına giren modern Türk sanatının gelişim sürecini tartışmaya açacak. Son oturumda ise Doç. Dr. Seda Yavuz günümüzün sanat pratiklerini, kavramsal çerçevelerini ve küresel bağlamdaki yerini irdeleyecek.

Birbirinden değerli sanat tarihi uzmanları eşliğinde sürdürülecek altı haftalık program cumartesi veya pazar günleri 11.00-13.00 saatleri arasında BlackBox'ta düzenlenecek. Sanatseverler, konferans serisindeki etkinliklere tek tek katılabilecek. Tüm oturumlara katılanlara ise program sonunda bir sertifika sunulacak.

RHM Kış Konferansları takvimi şöyle açıklandı:

24 Ocak Cumartesi, 11.00-13.00

'Anadolu Mirası-1: Selçuklu Dönemi Sanatı ve Yansımaları' / Dr. Nazlı Pektaş

31 Ocak Cumartesi, 11.00-13.00

'Anadolu Mirası-2: Doğu Roma Sanat Geleneği' / Doç. Dr. Koray Durak

8 Şubat Pazar, 11.00-13.00

'Osmanlı Minyatür Sanatı' / Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu

14 Şubat Cumartesi, 11.00-13.00

'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Resim Sanatı' / Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu

21 Şubat Cumartesi, 11.00-13.00

'Erken Cumhuriyet ve Modern Türk Sanatının Gelişimi' / Doç. Dr. Ayşe Köksal

1 Mart Pazar, 11.00-13.00

'Çağdaş Sanat Okumaları' / Doç. Dr. Seda Yavuz

Konferanslar için tekil biletler, İş Bankası kartlarına indirim olarak Biletix'te satışa sunuldu.