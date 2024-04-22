Çocuk bayramı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın koltuğuna oturan 6. sınıf öğrencisi Sahra Zeynep, arkadaşları için akıl ve zeka oyunları sınıfları yapılmasını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Sahra Zeynep Güner’e devretti. Çocuk bayramını kutlayan Başkan Büyükakın, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için fedakarlıkla çalışacağız. Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi.

Başkan Büyükakın’dan koltuğu devralan Sahra Zeynep Güner ise ilk talimat okullara akıl ve zeka oyunları sınıfları yapılmasını istedi.