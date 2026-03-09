Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında Maltepelilerle buluştu. Komşularıyla sohbet ederek tuttukları oruçların hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Köymen, vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Her akşam yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikram edilen çadırda, Maltepeliler birlik ve dayanışma içinde oruçlarını açıyor. İftar çadırını ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Ramazan'ın manevi atmosferinin hissedildiği iftar çadırında vatandaşlar, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, belediye ekipleri de misafirlerin rahat bir ortamda iftar yapabilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Köymen, pazar günü gün boyu süren programlarının ardından Maltepelilerle iftar sofrasında buluştu. Komşularıyla sohbet ederek tuttukları oruçların hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Köymen, talep ve şikayetlerini de dinledi. Ramazan boyunca her gün yüzlerce kişinin ağırlandığı iftar çadırı, ilçede dayanışma ve paylaşma kültürünün önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.