Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, tamamen 4.5G/VoLTE altyapısı üzerinde çalışan Yeni Nesil eCall (NG-eCall) hizmetini ülke genelinde devreye aldı. Araç güvenliği ve acil durum iletişiminde önem taşıyan Yeni Nesil eCall (S.O.S araç içi acil çağrı hizmeti) araç içi acil çağrıyı eski 2G/3G teknolojilerinin ötesine taşıyarak, gelecekteki 5G yetenekleriyle uyumlu, yüksek kaliteli ve güvenilir araç içi acil çağrı hizmeti sunuyor. Daha net ses iletişimi, daha hızlı çağrı kurulumu ve geliştirilmiş stabil bağlantı sağlayan bu hizmet, temel araç ve konum verilerinin sesli aramalarla birlikte iletilmesini mümkün kılarak, acil durum merkezlerinin olayları daha hızlı değerlendirmesine ve ihtiyaç duyulan yardımı daha etkin koordine etmesine olanak tanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Şirket olarak, ülke genelinde Yeni Nesil eCall hizmeti başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu hizmete geçiş, şirketimizin hizmet sürekliliği, kapsama ve kalite konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Geniş 4.5G şebekemiz, kesintisiz bir geçişin sağlanmasında kritik rol oynayarak sürücü ve yolcuların daha güvenilir ve gelişmiş bir acil çağrı deneyiminden faydalanmasını sağlayacak. Yeni Nesil eCall hizmetini tamamen ülke genelindeki 4.5G altyapımız üzerinden sunarak sadece bugünkü acil durum yanıtını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda 5G dönemi için de yeni nesil mobilite hizmetlerine stratejik bir köprü kuruyoruz. Nihai hedefimiz, herkes için daha güvenli yolculuk imkânı sunmak."

Daha etkili acil müdahale imkânı sağlıyor

Yapılan açıklamaya göre eCall sistemi, 2018’de tanıtılmasından bu yana, Avrupa’da tüm yeni onaylanan araç modelleri için zorunlu bir güvenlik özelliği oldu. Eski eCall sistemi yolculuk güvenliğinde önemli bir adımı temsil etse de, iletişim teknolojilerindeki değişim daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir çözüm ihtiyacını doğurdu. Yeni Nesil eCall, bu ihtiyacı karşılayarak, geleneksel sesli aramaların ötesine geçen, veri açısından zengin, tamamen IP tabanlı bir acil iletişim platformu sunuyor. Bu hizmet sayesinde, kullanıcı onayıyla, tıbbi detaylar veya araç içi sistemlerden gerçek zamanlı veriler dahil kritik ek bilgiler güvenli bir şekilde acil durum merkezlerine iletilebiliyor. Bu genişletilmiş yetkinlik, olay değerlendirmesinin daha doğru yapılmasını ve daha etkili acil müdahaleyi mümkün kılıyor.

Yeni nesil acil iletişim standartlarına geçiş hızlanıyor

Yeni Nesil eCall’a geçiş süreci, düzenleyici kurum tarafından açıkça tanımlanmış bir yol haritasıyla destekleniyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla, Avrupa pazarına giren tüm yeni binek araçların tip onayı için NG-eCall uyumluluğu zorunlu oldu. Ocak 2027’ye kadar bu gereklilik tüm yeni üretilen araçlara uygulanacak. Böylece, eski sistemlerin kullanım dışı bırakılması hızlanacak ve yeni nesil acil iletişim standartlarının yaygın kullanımı desteklenecek.

