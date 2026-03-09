Trafik cezalarındaki yeni düzenlemeler arasında en konuşulan düzenleme Avrupa Press Plaka (APP) olmuştu. Ticaret Bakanlığı, standartlara aykırı yazı karakterleriyle basılan APP plakalara ilk ihlalde 140 bin lira, ikinci ihlalde 240 bin lira ceza kesileceğini duyurmuştu. Cezayı duyan sürücüler ise plaka atölyelerinde uzun kuyruklarda beklemişti.

MULTİMEDYA TALEBİ AZALDI

Cezaların duyurulmasının ardından araç aksesuar sektöründe de hareketlilik yaşandı. Multimedya ekranlara olan talep belirgin şekilde azaldı. Düzenleme sonrasında ortaya çıkan bilgi kirliliği nedeniyle yasak kapsamına girmeyen ürünlerin de yasakmış gibi algılandığını ifade eden esnaf, bu durumdan şikayetçi oldu.

Araç aksesuarı satıcısı Kaan Ketenci ise görüş açısını engellemeyen multimedya ekranların yasak olmadığını vurgulayarak, oluşan yanlış algı nedeniyle işlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini dile getirdi.

“EN ÇOK SES SİSTEMİ SÖKÜYORUZ”

Torpido üzerine takılan büyük ekranların kazalara sebep olabileceğini ifade eden Ketenci, şöyle konuştu:Araçların kendi teybinin yerine uygun multimedya ekranlarda sorun yok. Ancak bilgi kirliliği yüzünden dükkâna araç girmiyor. Şu anda en çok ses sistemi söküyoruz, zaman zaman ekran sökmeye gelenler de oluyor. Araçta sonradan eklenen birçok aksesuar için ceza yazıldığını görüyoruz. Multimedya ve ses sistemi için yaklaşık 21 bin TL ceza kesilebiliyor. Bu konuda daha net bir düzenleme yapılması gerekiyor.

“İŞLERİMİZ NEREDEYSE DURDU”

Tüm multimedya ekranların yasak olmadığını vurgulayan aksesuarcı Muhammet Durmaz ise “Araçlarda bluetooth ve geri görüş kamerası gibi özelliklerin kullanılabilmesi için multimedya sistemleri gerekiyor. Yeni araçlarda zaten bu özellikler var. Ancak yasakların yanlış anlaşılması nedeniyle işlerimiz neredeyse durdu" dedi.

“KENAR ÇİZGİLERİ İNCE VE BEYAZ OLMALI”

Sahte plakaların en kolay şekilde harf ve rakamların kenar çizgilerinden anlaşılabileceğini belirten esnaf Bilal Usta, plakadaki harf ve rakamların kenarlarının ince ve beyaz olması gerektiğini, kalın ve siyah çizgilerin ise APP plaka olarak kabul edildiğini ifade etti.

“ÇİFTİNİ 400 TL'DEN DEĞİŞTİRİYORUZ"

TR ibaresi ve hologramın da orijinal olması gerektiğini ifade eden Usta, cezaların artmasıyla birlikte plaka ve plakalık değişim işlerinin arttığını belirterek “Birçok sürücü ceza yememek için plakasını değiştiriyor. Bu nedenle plakalık değişiminde yoğunluk yaşadık. Plakalığın çiftini 400 TL'den değiştiriyoruz" dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini belirterek, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir.