Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent tarımın merkezi kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. 16 kırsal mahallede düzenli aralıklarla vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergin sorunları ilk ağızdan dinliyor, not alıyor, sorunların çözümlerini vatandaşlarla birlikte değerlendiriyor.

Çamoba Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Ergin, “Toprağımızda bereketi işleyen hemşehrilerimizle akşam saatlerinde köy meydanında çaylarımızı içtik. Hepsinin görüş ve düşüncelerini dinledik, birlik ve beraberlik içinde sohbet ettik. Muhtarımız Mahmut Çobanoğlu ile köyümüzde yaptıklarımızı, yapacaklarımızı konuştuk. Çiftçimize, köylümüze, tüm hemşehrilerimize hizmet için daima ileri” diye konuştu.

Başkan Ergin, “Ayvalık ilçemizde her bölgede olduğu gibi, 16 kırsal mahallemizin de tamamında hizmet ve proje üretiyoruz. Daha önce ihmal edilmiş, hizmet konusunda eksik kalmış mahallelerimiz de vardı. Biz bu konuda da hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz” dedi.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa dayalı üretime destek olmak için yol sorunlarını bütünüyle çözmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Ergin, “Göreve geldiğimiz günden beri kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek için belediye kaynaklarının önemli bir kısmını bu mahallelerimizde kullandık. Şu anda kırsal mahallelerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için belediye ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Zeytin hasat döneminde tarım arazilerinin yollarında da çalışmalar yaptık. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın üretim gücüne bir nebze de olsa katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz” dedi.