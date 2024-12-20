Başkan Bozbey gerçekleştirdiği basın toplantısında “Göreve başladığımız günden bu yana 9 ay geçti. Bu süre zarfında kentimizde yaşayan herkesin hayatına dokunmak ve mutluluğunu artırmak için var gücümüzle çalıştık. Bursa'mız kadim tarihi ile gözbebeği olan bir kenttir. Bu bilinçle yola çıktık. Katılımcılığı esas alan bir anlayışla kentimizi hep birlikte yönetmek için adımlar attık. Ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal hizmetlere birçok alanda projeler ürettik. Bu süreçte karşılaştığımız engellemeler olmadı değil. Din istismarı yapanlar bizleri kayyumla tehdit ettiler. Milletin iradesine saygı duymayan hiçbir davranış demokrasimizin kök salmasına engel olamayacaktır. Sizlerden aldığımız güçle bu zorlukları birlikte aşmaya devam ediyoruz. Herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını hayata geçirdik. Geleceğe dair Umutlarımız daha da arttı. 2025 yılına bakarken Umutlarımız daha güçlü. Önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladığımız projelerle daha güçlü olacağız. Bursa’mızı daha yeşil, daha huzurlu, daha yaşanabilir hale getirmek amacımız. “ ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT