Bozbey yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık olarak her ay 350 milyon lira civarında toplu ulaşımda destek yapıyoruz. Her ay Burulaş’a aktarıyoruz. Çok önemli bir rakam. Hak temelli bir yaklaşımla bunu yapıyoruz. Artık gideceğiniz durak kadar ödeme yapıyorsunuz. Kadınların gece belirli bir saatten sonra istediği yerde inmesini sağlıyoruz. Alternatif güzergahlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Güney tarafta yolların açılması devam edecek. Kuzey tarafta da çalışmalarımızı yürütüyoruz. 17 ilçemizde de yol açma ve bağlantı yollarımızla ilgili 96 bin ton sıcak asfalt döküp, 287 bin km yol yaptık. 2025 yılı içerisinde karayolu, ve raylı sistemlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalı - Demirtaş aradı fizibilite çalışması devam ediyor. 24 adet raylı sistem vagonu alım sürecini başlattık. Prosedürler başlamış durumda. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyoruz. Naim Süleymanoğlu Caddesi’ni Nisan ayına kadar bitirmiş olacağız. Daha önce yapılmış olan ve benim eleştirdiğim Ankara İzmir yoluna paralel gelişen bir kentte özel okulları ve sanayiyi bir yere yığarsanız olmaz. Bundan sonra Batı tarafına özel okul talebi vermeyeceğimizi belirtiyoruz. Devamlı batıya yapılan sanayi bölgelerimizin neden olduğu sonucu görüyorsunuz. Trafiğin yoğun biçimde yaşandığına şahitlik ediyoruz."

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT