Başkan Bozbey, salonda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, Enes Başkan ve yönetimini kutladı. “Bu yıl herkesin yüzü gülüyor, bunda en büyük pay sahibi başkan ve yönetimdir,” diyerek tribünlerden alkış aldı.

Konuşmasında Bursaspor’un büyüklüğüne vurgu yapan Bozbey, “Sadece 3-4 büyük takım yok, biz de o en büyüklerin arasındayız. Avrupa’da adından söz ettiren, yakından takip edilen bir Bursaspor var artık. Bu camia sadece büyük değil, köklü bir geçmişe ve güçlü bir geleceğe sahip,” ifadelerini kullandı.

Yönetimin cesur bir sorumluluğu omuzladığını belirten Bozbey, “Sayın bakanımızın katkıları çok kıymetliydi. Yönetim, adeta ateşten bir gömlek giyerek bu göreve başladı. ‘Bursaspor BAL’a kadar düşecek, bu borç yüküyle baş edemez’ diyenlere inat, küllerinden doğdu bu takım,” dedi.

1 Haziran’ın Bursaspor’un kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Başkan, “Bu kentin ortak değeri olan Bursaspor’un 62. yaşını kutluyorum. Dilerim ki nice yeni başarılara yelken açarız. Şampiyonluk yolunda katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederim,” şeklinde konuştu.

Sporun ötesinde bir başarıya da dikkat çeken Bozbey, “Bu sezon sadece sahada değil, finansal alanda da önemli kazanımlar elde edildi. Bu ikisini birlikte yürütmek en zorlu olandı. Kalıcı gelir kaynaklarıyla ilgili de Bursaspor’un arkasındayız,” sözlerini sarf etti.

Taraftarın fedakârlığına özel bir parantez açan Bozbey, “Her maçta tribünleri 40 bin kişiyle doldurduk. Kışın ayazında, uzak deplasmanlarda bile takımını yalnız bırakmayan, cefakâr taraftarımız var. Helal olsun, gurur duyuyoruz,” dedi.

Konuşmasını Bursaspor’un kentle olan bağını vurgulayarak bitiren Bozbey, “Bursaspor’un marka değeri arttıkça, Bursa da hak ettiği yere gelecek. Bu sadece bir başlangıç. Bu şehir birleşti, kenetlendi ve artık Bursaspor'la yeniden ayağa kalktı. Bundan sonra gündemimizde Bursaspor daha çok yer bulacak. Buna inanın,” diyerek salondan büyük alkış aldı.