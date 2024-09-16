KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta pazartesi günleri okullarda düzenlenen bayrak törenlerine katılarak öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Bu hafta Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak onlara iyi dersler temennisinde bulundu.

Başkan Bıyık, konuşmasında gençlerin ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, “Siz kıymetli gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatısınız. Ülkemizi daha güzel yarınlara sizler taşıyacaksınız. Bizler de kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için her zaman destek olmaya hazırız” dedi.

Başkan Bıyık, öğrencileri sınıflara uğurladıktan sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi aldı ve Darıca Belediyesi olarak eğitim kalitesini artırmak için çalışacaklarını belirtti. Yeni eğitim öğretim döneminin eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bıyık, Darıca’nın eğitim çıtasını daha da yükseltmek için işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını söyledi.