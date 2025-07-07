AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, semt pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi ve sofralarına konuk oldu. “Birlikte olunca her şey daha umutlu” dedi.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, saha çalışmaları kapsamında Adıyaman’daki semt pazarını ziyaret etti.

Pazarcı esnafıyla birebir görüşen Olgun, alışveriş yaptı, esnafın sofrasına misafir oldu ve samimi bir atmosferde sorunlarını dinledi.

Esnaf, Olgun’u “İçimizden biri” diyerek ilgiyle karşıladı.

“BİRLİK VE BERABERLİK HER ŞEYİ KOLAYLAŞTIRIR”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Olgun, “Pazar günü semt pazarında esnafla bir araya geldik. Taze sebzeler, ev yapımı ürünler ve mevsim meyveleri arasında samimi sohbetler ettik. Ekonomiden gündeme, Adıyaman’dan dünyaya kadar pek çok konuyu konuştuk. Ortak noktamız birlik ve beraberlikti. Birlikte olunca her şey biraz daha kolay, biraz daha umutlu oluyor” dedi.

TEŞKİLATLA BİRLİKTE SAHADA

Olgun, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte il, ilçe, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarının da sahada aktif olduğunu belirtti.

“Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Olgun, esnafın taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.