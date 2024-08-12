Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, hafta sonları ilçede düzenlenen düğünlere katılarak vatandaşların en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, her hafta sonu yoğun bir programla ilçedeki düğünlerin tamamına katılarak, evlenen çiftlerin bu özel günlerinde mutluluklarına ortak oluyor.

Çiftlere mutluluk dileklerini ileten ve hediyelerini takdim eden Ömeroğlu, sosyal belediyecilik anlayışını pekiştirirken, halkla olan bağlarını da güçlendiriyor.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömeroğlu ise, “Halkımızın en mutlu anlarında yanlarında olmak, sevinçlerini paylaşmak bizim için çok önemli. Dilovası’nda her bir hemşehrimizin iyi gününde de kötü gününde de yanındayız. Bu özel anlara tanıklık etmek ve mutluluklarına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor,” dedi. Başkan Ömeroğlu, ilçedeki tüm kesimlerden insanlarla kurduğu samimi diyaloglarla, Dilovası halkının sevinçlerine ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlçedeki tüm kesimlerden insanlarla bir araya gelerek samimi diyaloglar kuran Başkan Ömeroğlu, Dilovası halkının sevinçlerine ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.