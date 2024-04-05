Ataşehir’in yeni Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ramazan ayının son çalışma gününde belediye birimlerini ziyaret ederek belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Tüm belediye birimlerini gezerek, çalışanların tek tek bayramını kutlayan Başkan Adıgüzel, işlem ve başvuru yapmak için Belediye binasında bulunan Ataşehirlilerin de bayramını tebrik etti.

Çalışma arkadaşlarına seslenen Başkan Adıgüzel “Yeni dönemde Ataşehirimiz için hep birlikte çok çalışacağız. İlçemizi bir adım öne taşımak için çok çaba göstereceğiz. Bunun için sizlerin de elinizden gelen tüm gayreti göstereceğinize inanıyorum. Hepinizin şimdiden Ramazan Bayramını kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi. Birim müdürleri ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Adıgüzel, birimlerin işleyişi hakkında da bilgi aldı.