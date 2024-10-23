Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler ile yöneticilerini ağırladı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkan Meral Güler, Genel Sayman Şenay Akaltun, Bursa Şube Başkanı Aylin Sabancı ve Bursa Şube Saymanı Burcu Burkay, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Ziyarette kız öğrenciler ile kadınların sorunları ve iş birliği imkanları ele alındı.

Kadınların yaşamda çok önemli yerinin olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, onların özgürleşmesi, çalışma hayatından kopmaması ve sosyalleşebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Bunun için kreşler açacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, 5 yılda 25 kreş açmayı hedeflediklerini söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin kadınlara yönelik farkındalığı yüksek bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, mahalle kadın dernekleri ve Nilüfer Kent Konseyi aracılığıyla da farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, birlikte birçok alanda iş birliği yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkan Meral Güler ise 22 kentte 28 şubelerinin olduğunu belirterek, farklı kentlerde yerel yönetimlerle çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu anlamda Nilüfer’de de kadınlara yönelik projeler yapmak istediklerini dile getiren Güler, iş birliklerine hazır olduklarını kaydetti.