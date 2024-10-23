Bahçeli, DEM Partililerle olan bu yakınlaşmayı "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde de barışı sağlamamız gerekiyor" şeklinde savunmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin bu adımını destekleyerek, "Sayın Bahçeli'nin bu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi açısından hem olumlu hem de anlamlı. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının altını çiziyor. Dolayısıyla bu adım göz ardı edilemez. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir ama biz, kendisinin deneyimli bir siyasetçi olarak böyle bir hamle yapmasını garipsemedik" açıklamasında bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, art arda yaptığı açıklamalarla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmişti.

DEM Parti de Erdoğan ve Bahçeli’nin bu çıkışlarına olumlu tepki vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Eğer terör sona erecekse, barış sağlanacaksa bu sürece kayıtsız kalmayacağız. Anaların gözyaşı dinecekse, Türklerin ve Kürtlerin acıları bitecekse, bu sürecin bir parçası olmak görevimizdir" diyerek yeni sürece destek sinyali vermişti.

32 MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİ'YE KATILMAK İSTİYOR

Yeniçağ'a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, AKP, CHP ve MHP içerisinde kendini "ulusalcı ve milliyetçi" olarak tanımlayan 32 milletvekilinin, "Yeni Anayasa ve Öcalan" tartışmalarından rahatsız oldukları için İYİ Parti'ye katılmak istediklerini belirtti.

Kılınç, "Meclis'te önemli sayıda milletvekili, yeni bir Çözüm Süreci hazırlıklarından büyük rahatsızlık duyuyor. Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili ilk çıkışı, AKP'li yetkililerin açıklamaları ve CHP lideri Özel'in bu sürece yaklaşımı nedeniyle AKP, CHP ve MHP'den toplamda 32 milletvekili İYİ Parti'ye geçmeyi düşünüyor" dedi.

Ayrıca, Kılınç bu isimlerin 25 Ekim'de partinin kuruluş yıl dönümünde İYİ Parti'ye katılmalarının beklenmediğini de vurguladı.