Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Şehitler Haftası münasebetiyle şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Şehitler Haftası sebebiyle Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ile şehit yakınları ve gazilerle görüşen Başkan Özdemir, “Bu ülkede, bu bayrağın altında hür yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. O sebeple, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Özdemir, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapacağız. Kapımız size her zaman açık” dedi.