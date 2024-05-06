Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ’ın 42. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Yenişehir’imizin marka değeri olan YESAŞ’ı, eski günlerde olduğu gibi yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yenişehir Belediyesi’nin iştiraki olan Yenişehir Ekmek Sanayii Ticaret A.Ş.’nin (YESAŞ) 42. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Geçmiş dönem YESAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri’nden sadece 1 kişinin katıldığı Genel Kurul’da yeni yönetim de belirlendi. YESAŞ’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Başkan Ercan Özel seçilirken Yönetim Kurulu üyeleri de Servet Çetik, Koray Aydın, Hakan Karaakın, Rahmi Demirel, Ali Çağrı Sal ve Hasan Buran’dan oluştu. YESAŞ’ın geçmiş döneme ilişkin faaliyet raporu ile bilanço gelir-gider tablosu raporu okundu.

YESAŞ’ın yetkililerinin açıklamaları, hazırladıkları resmi belge ve raporlara göre; şirketin kasasında 1 milyon 456 bin lira para olması gerekirken, 196 bin 673 lira 35 kuruş olduğu ortaya çıktı. 1 milyon 259 bin 336 lira paranın raporlara göre kasada bulunmadığı genel kurul üyeleri tarafından tespit edildi. YESAŞ Genel Kurulu, bu nedenlerle hem faaliyet raporunu hem de mali bilanço gelir gider tablosunu oy birliğiyle reddetti. Öte yandan geçmiş dönem Yönetim Kurulu, oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Genel Kurul’un ardından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi. Yeni bir görev ve sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Başkan Ercan Özel, yapılacak olan çalışmalara her türlü katkıyı sunacaklarını dile getirdi. Başkan Ercan Özel, “Bazı sıkıntılar ve sorunlar yaşanmış olabilir. Ama ortaklarımız ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimizle birlikte YESAŞ’ı eski güzel günlerine döndürmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

YESAŞ’ın kuruluşuna öncülük eden Yenişehir eski Belediye Başkanı Vedat Şemaki’yi rahmetle anan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’imize güzel bir marka değeri kazandırdı. Birçok belediye Yenişehir’i örnek alarak iştirakler kurdular. Şimdi biz de Yenişehir’imizin marka değeri olan YESAŞ’ı daha yukarılara taşımamız gerekiyor. Bunun için elimizden ne geliyorsa, yöneticilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.