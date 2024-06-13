Esenyurt’ta 2025-2029 dönemini kapsayan ‘5 yıllık Stratejik Plan Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bayramdan sonra yaklaşık 100 bin metrekareyi içeren bir yeşil alan vadisini halkımızın hizmetine sunacağız. Koyduğumuz hedeflerin altını projelerimiz ile dolduruyoruz. Kente değer katan projeleri peyderpey hayata geçireceğiz” dedi.

Esenyurt Belediyesi, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı ‘5 yıllık Stratejik Plan Çalıştayı’ programını gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve yardımcıları da katıldı. Program çerçevesinde Esenyurt’ta 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili ivil toplum kuruluşlarından da görüşler alınıp projeler oluşturulması hedefleniyor.

İlk çalıştayı muhtarlarla birlikte yaptıklarını ifade eden Başkan Özer, “Buradaki amaç hedeflerimizi netleştirip ortaya çıkarmak. Sonrasında o hedeflere ulaşan projelerin ortaya çıkması. Sonrasında ise o projeleri 1-3- 5 yıllık periyotlar şeklinde uygulamaya geçireceğiz. Bizim belirlediğimiz hedefler var, onları da halkımız ile paylaşıyoruz. Örneğin; az önce de belirttiğim gibi ‘Barış ve kardeşlik şehri Esenyurt’, alt yapısı üst yapısı düzgün bir Esenyurt. Temiz ulaşılabilir bir Esenyurt, kültür, sanat ve sporun başkenti Esenyurt. Ayrıca kötü imajı değişmiş, 21’nci yüzyıla yakışan bir Esenyurt. Bütün bunları bu süre içerisinde konuşacağımız projelerle yapacağız. Bir proje havuzu oluşturacağız, o proje havuzu içerisinde ortaya çıkan plana göre, kente katkı sunan geri dönüşü, kaynakları olan ve gerçekten kente değer katan projeleri peyderpey hayata geçireceğiz. Zaten geldiğimiz günden bu yana kentin temizliğini önemli ölçüde hallettik. Geldiğimizde çöp dağları vardı şimdi tertemiz bir Esenyurt söz konusu. Ulaşılabilir bir Esenyurt için ilk 2 ayda 20 bin ton asfalt döktük 35 bin metrekare parke taşı yaptık. 70 caddemizi daha asfaltla buluşturacağız, birçok sokağımızı bu anlamda düzenleyeceğiz. Bir takım döner kavşaklar ile trafiği rahatlatacağız. Bir park açılışı yaptık, parkımız bitti. Bayramdan sonra da yaklaşık 100 bin metrekareyi içeren bir yeşil alan vadisini halkımızın hizmetine sunacağız. Koyduğumuz hedeflerin altını projelerimiz ile dolduruyoruz. 2 ay içinde yaptığımız hizmetler halkımızda da büyük bir memnuniyet oluşturdu” dedi.