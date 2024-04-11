Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ilçedeki yöre derneklerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Ziyaretlerde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özer, “Sevgi paylaştığımız zaman azalmaz, çoğalır. Buna vesile olan en önemli günlerden biri bayramdır. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Güne Serhan Tirit Merkez Camii’nde bayram namazını kılarak başlayan Başkan Özer, burada Esenyurt halkıyla bayramlaştıktan sonra Muş İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Programda yoğun bir ilgiyle karşılanan Başkan Özer, herkesin bayramını kutlayarak Esenyurt için hizmete ara vermeden devam edeceğinin mesajını verdi. Kahvaltı programının ardından Zonguldak, Bartın, Karabük Eski 67’liler Derneği’nin gerçekleştirdiği bayram buluşmasına katılan Özer, bayramın barış ve kardeşlik duyguları içinde geçtiğini belirterek herkese teşekkür etti. Bayramın birinci gününde Göleli Kadınlar Kooperatifi’ni de ziyaret eden Başkan Özer, burada kadınların yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alarak kültürel değerleri yaşattıkları için teşekkür etti.

“Sevgi paylaştığımız zaman çoğalır”

Bayramların sevgiyi paylaşmak adına önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Özer şöyle konuştu: “Hepinizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Zorlu bir sürecin sonunda kısa bir süre önce belediyemizi devraldık. Bayram seyran demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayramların tabii bizim kültürde ayrı bir yeri var. En önemli yeri sevgidir. İnsanın doğasında öyle hasretler var ki paylaştığınız zaman büyür. Ona da vesile olan günler vardır. Sevgiyi paylaştığımız zaman azalmaz, çoğalır. Buna vesile olan en önemli günlerden biri bayramdır.”