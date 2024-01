Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Yaşanılacak güzel bir ilçe olarak Başiskele’nin yükselişi yeni bir ivme kazandı. Sitelerimiz bu büyümenin, bu yükselişin en önemli merkezleri olarak kuruldular, kurulmaya da devam ediyorlar. Her bir siteyi, her bir site sakinini, yeni bir güç, yeni bir zenginlik olarak değerlendiriyoruz. Bu gücü pekiştirmek istiyoruz" dedi.

Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde, Başiskele Kent Konseyi koordinesinde Başiskele Site Yönetimleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Özlü, istişarenin önemine dikkat çekerek, "Bazılarımız yeni, bazılarımız eski ama hepimiz ev sahibiyiz. Hasbihal ederek, konuşarak, buluşarak, evimizi güzelleştirebilir, yaşam konforumuzu artırabiliriz. Bu buluşmaları bu bakımdan çok önemsiyoruz. İlçemizde yaptığımız güzel işlerde bu istişarelerde vatandaşlarımızdan elde ettiğimiz bilgi, öneri, tavsiye ve deneyimlerin katkısı var" dedi.

"Başiskele’mi çok seviyorum"

Başiskele’nin tarihinden ve ilçe olarak gelişiminden bahsederek kente olan sevgisini anlatan Başkan Özlü, "Öncelikle, sokaklarında büyüdüğüm, hayat hikayemin tamamına yön veren Başiskele’mi çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Seveni arttıkça da bu sevgim de sevincim de artıyor. Başiskele, arka bahçesi dağ, orman, ön bahçesi deniz olan bir ilçemiz. Kocaeli’nin en büyük barajına sahip, bitki örtüsü çok zengin, toprağımız çok bereketli. İnsanımız ise çok gayretlidir. Bir yandan gelişirken, bir yandan güzelliklerimizi korumayı bu güne kadar başardık. Bundan sonra da en önemli önceliğimiz bu" diye konuştu.

"Bugün nüfusumuz 116 bin 650 kişi"

Başiskele’nin köklü bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başiskele çok kadim bir yerleşim yeri. Ama genç bir kentimiz. Burada çok sayıda medeniyetin izi var. Kurtuluş Savaşı’mızın zafer rotalarından biri. Her taşımız sırtında Türkiye tarihini taşır. Bundan gurur duyuyoruz. Bu güzel yerleşim yerinde. Daha önce 5 belde bulunuyordu. Bahçecik, Yeniköy, Karşıyaka, Yuvacık ve Kullar. Her biri birbirinden efsanedir. 2008 yılında bu beldeler birleştirildi. İdari olarak ilçemiz Başiskele kuruldu. Başiskele her zaman çekim merkeziydi. Ama ilçe olunca çekim gücü arttı. Nüfus verilerine bakınca bunu görebilirsiniz. 2008 yılında nüfusumuz 65 bin 121 kişiydi. Bugün nüfusumuz 116 bin 650 kişi. 15 yılda Türkiye’nin nüfusu toplam yüzde 19,5 oranında artarken, Başiskele’mizin nüfusu yüzde 79 arttı. Bu veri Başiskele’nin büyümesi ve gelişmesini göstermesi bakımından başlı başına bir göstergedir"

"Bu cazibeyi birlikte geliştirelim"

Pandeminin büyüme ivmesini geliştirdiğine dikkat çeken Özlü, "Yaşanılacak güzel bir ilçe olarak Başiskele’nin yükselişi yeni bir ivme kazandı. Sitelerimiz bu büyümenin, bu yükselişin en önemli merkezleri olarak kuruldular, kurulmaya da devam ediyorlar. Her bir siteyi, her bir site sakinini, yeni bir güç, yeni bir zenginlik olarak değerlendiriyoruz. Bu gücü pekiştirmek istiyoruz. Hayatı daha çok paylaşmak, şehrin yeni sakinlerini, Başiskele hayatına daha çok katmak istiyoruz. Başiskele belediyesi olarak, varisi olduğumuz güzel ilçemizi korurken, büyümeyi de güzel gelecek için yönetmeye, yönlendirmeye gayret ediyoruz. Örneğin Başiskele deprem riski altındadır. Ama Türkiye’nin en güvenli yerleşim yerlerindendir. Çünkü imar uygulamalarımız, deprem güvenli bir şehir için işliyor. Çevre ve şehircilik hizmetlerimizin yanı sıra yaptığımız her bir hizmet Başiskele gibi Başiskele Belediyesi de parmakla gösterilen bir başarının, bir cazibenin adresi oldu. Bu cazibeyi birlikte geliştirelim. Güzelliğimize, birlikte güzellik katalım istiyoruz. Sizlerle daha aktif bir iletişim tesis ederek etkin bir yönetişim mekanizması kurup daha güzel işleri kentimize katacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.