Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geleceğin sinemacılarının yetiştiği Genç Sinema Okulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek kamera karşısına geçti.

Başiskele Belediyesi, Genç Sinema Okulu ile geleceğin sinemacılarını yetiştiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Ala Mekan’da gençler, uzman eğitmenler rehberliğinde yönetmenlik, senaryo, kamera, oyunculuk, montaj, afiş tasarım, dekor, kostüm, makyaj, dublaj, film müzikleri ve reklam konularında eğitimler almaya devam ediyor. Genç Sinema Okulu öğrencilerini ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerin eğitimlerine katılarak bilgi aldı. GreenBox stüdyosunda çekimlerine de katılan Başkan Özlü hem kamera karşında oyunculuk, hem de kamera arkasında yönetmenlik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Özlü, “Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçedeki genç kardeşlerimizin sporda, sanatta, eğitimde ve teknolojide yeteneklerini gün yüzüne çıkarmalarını ve bu yeteneklerini verilen eğitimlerle daha fazla geliştirmelerini sağlıyoruz. Türkiye Yüzyılının inşasında ve ihyasında öncü olacak gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Kocaeli’nin en büyük gençlik merkezi olacak Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’mizi çok yakın zamanda tamamlayarak gençlerimize armağan edeceğiz. Burada gençlerimizin daha güzel ortamda daha güzel işler çıkaracağına inanıyorum. Hayatın her alanında gençlerimize güvenimiz tam. Sinema sektöründe de çok iyi yerlerde olacak gençlerimizin olduğunu görmek beni çok heyecanlandırdı. Kısa zamanda çok büyük kazanımlar elde eden kardeşlerimi tebrik ediyorum. Eğitmen hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendi senaryolarıyla çekeceği filmin galasını izlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.