Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi’ne kazandırılacak olan “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesini ve Sille İlkokulu inşaatını yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - İlçenin her alandaki ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlamasını yürüten Selçuklu Belediyesi yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı devam eden Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesi ile Sille İlkokulu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gezi esnasında Başkan Pekyatırmacı’ya Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye değer katacak yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Çalışma alanımız içerisinde tarihi ve kültürel değerleriyle Sille önemli yer tutuyor. Sille’de bugüne kadar geniş ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Son dönemde bu yatırımlar çerçevesinde Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesi ile Sillemizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve en güzel şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Yine Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Sille İlkokulu binasını ahşap konstrüksiyon ile yeniden inşa ediyoruz. Binanın yapımında sona yaklaştık. İnşallah kısa süre içerisinde eğitim camiamızın hizmetine kazandırmak istiyoruz. Tüm bu yatırımlar ile Sille’ye değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesi 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4.734 m2 yeşil alan çalışmasından oluşuyor. Sille İlkokulu’nda ise 4 derslik, 1 ana sınıfı, 2 atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salonu bulunacak. Sille Mahallesi’nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan okul 51 milyon TL’ye mal olacak.