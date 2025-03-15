Ramazan ayında Görükle Mahallesi'ndeki NİLBEL Kafe Koza’da düzenlenen etkinlikte, Başkan Özdemir, gençlerin eğitim süreçlerine verdiği desteği vurguladı. “Öğrenciler bizim için öncelikli” diyen Özdemir, Koza Kütüphane’nin 24 saat açık olacağını duyurarak, bu tür hizmetlerin diğer kütüphanelerle de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Özdemir ayrıca, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine yönelik projelere de değindi. BursaRay Üniversite durağı ve KYK yurtlarının önlerinde ücretsiz çorba ikramının yapıldığını ve uygun fiyatlarla sağlıklı yemek imkânı sunan Nilüfer Kent Lokantaları’nın açıldığını açıkladı.

Başkan Özdemir, aynı zamanda “askıda yemek” uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yemek sağlandığını belirterek, gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için Nilüfer Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçmadıklarını vurguladı.