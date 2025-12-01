Gönen Deri OSB Başkanı Yusuf Çetinkaya’nın yaptığı açıklamalar, bölgede süregelen çevre tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"Gönen Çayı’nı kirleten biz değiliz"

MHP Gönen İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen toplantıda söz alan Gönen Deri OSB Başkanı Yusuf Çetinkaya, Gönen Çayı’ndaki kirliliğin sorumlusu olarak Deri OSB’nin gösterilmesine sert tepki gösterdi. 10 bin metreküplük kimyasal arıtma tesisine sahip olduklarını belirten Çetinkaya, tesisin bakanlık tarafından habersiz yapılan denetimlerle de sürekli kontrol edildiğini söyledi.

Çetinkaya, "Biz kendimizden eminiz. Kimyasal arıtma kapasitemiz Türkiye ölçeğinde örnek gösterilecek seviyede. Gönen Çayı’ndaki kirliliğin nedeni biz değiliz" ifadelerini kullandı.

Oklar Bandırma OSB’ye çevrildi

Açıklamalarında Bandırma OSB’yi işaret eden Çetinkaya, bölgede kimyasal üretim yapan tesislerin bulunduğunu ve yalnızca bin 500 metreküplük evsel arıtmaya sahip olduklarını vurguladı.

Çetinkaya, "Yanı başınızda Bandırma OSB var. İki kat büyük bir bölge ve sadece evsel nitelikte arıtma tesisine sahipler. Kimyasal atıkların bu kapasiteyle nasıl arıtıldığını merak ediyoruz. Ayrıca Bursa’dan gelen, arıtması bulunmayan bir firmanın da endüstriyel bölge ilan edileceği söyleniyor. Gönen Çayı’nı kirleten adres çok açık" dedi.

Toplantı kısa sürdü, kirlilik gündemi uzadı

45 dakika gecikmeli başlayan sivil toplum toplantısı yaklaşık 30 dakika sürdü. Kısa süreli toplantıda en çok dikkat çeken başlık ise Gönen Çayı kirliliği oldu. Katılımcılar, Çetinkaya’nın açıklamalarını dikkatle dinlerken, bölgede uzun süredir tartışılan kirlilik sorununun bir kez daha gündemin merkezine oturduğu görüldü.

Yetkililerin Gönen Çayı’ndaki kirlilik ile ilgili kapsamlı ve şeffaf bir çalışma yapılması yönündeki beklentilerinin sürdüğü ifade edildi.