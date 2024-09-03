Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek Zabıta Teşkilatı’nın 198. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Tezcan Öztürk ve Serpil Altun'un da katıldığı etkinlikte, zabıta ekiplerine teşekkür edilerek bu özel günleri coşkuyla kutlandı.

Başkan Şadi Özdemir, zabıta teşkilatının köklü geçmişinin ve toplumun huzur ve güvenliğini sağlamadaki önemli rolünün altını çizdi. Özdemir, “Zabıta ekiplerimiz, belediyemiz ve halkımız arasında güven ve sevgi köprüsü oluşturarak, kentin huzuru ve güvenliği adına görevlerini özveriyle yerine getiriyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın bu özel günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.