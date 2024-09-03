SASKİ, şehrin en büyük mahallelerinden biri olan Arifiye Hanlı Mahallesi’ndeki kanalizasyon alt yapısını 900 metrelik bir imalatla yeni ve daha güçlü hale getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin çeşitli noktalarında kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, son olarak bir süredir kanalizasyon altyapısı konusunda ihtiyacın olduğu Hanlı Mahallesi’nde işleme başladı. SASKİ ekipleri, şehrin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Hanlı’da atık suların doğaya karışmasını önlemek gaysiyle yeni bir proje hazırlandı. Bölgede işleme başlayan Büyükşehir, 900 metrelik kanalizasyon hattı imalatıyla bölgenin altyapısını yeni ve güçlü hale getirdi. Kurulan hat, nüfusun ve ticaretin arttığı bölgenin ihtiyaçlarına uzun yıllar hizmet edecek seviyede hazırlandı. SASKİ, çalışmayı yaparken ayrıca oluşabilecek altyapı sorunlarının önüne geçmek için bazı dokunuşlar yaptı.