

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan Bursa Valiliği Ek Hizmet Binası'nın karşısındaki otoparkta meydana geldi. Sabah işe gelen otopark görevlisi, otoparkta başıboş iki adet valizi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Polisler teyakkuza geçti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri, valizi açarak inceledi. Valizde, kıyafet ve ev eşyaları olduğunu fark eden ekipler, sahibine haber verdi. Valizi inceleme anları, kameraya yansıdı. Valizler, sahibi tarafından alındı.