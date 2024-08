Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Tarsus Karboğazı Çevre Festivali’ne katıldı.MERSİN (İGFA) - ‘Doğa ile Buluş, Geleceği Koru’ mottosuyla ve bu yıl ilk kez yapılan festival, 23-24-25 Ağustos tarihlerinde katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin Çukurova’daki en önemli noktalarından biri olan Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen festivalde; doğa yürüyüşleri, bisiklet gezisi, spor etkinlikleri, yetişkin ve çocuklar için eğlenceli ve çevre dostu atölyeleri ile müzik dinletileri gibi birbirinden renkli faaliyetler festival boyunca katılımcılarla buluşmaya devam edecek.

Seçer: “Ulusal Kurtuluş mücadelesinde simge zaferinin kazanıldığı noktadayız”

Karboğazı’nın tarihe ışık tutan bir yer olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Bölge Ulusal Kurtuluş mücadelemizin özellikle Çukurova’daki en önemli mücadelelerin olduğu yerlerin başında geliyor. Belki de bundan bir asır önce bu bölgede Ulusal Kurtuluş mücadelesinde simge zaferinin kazandırdığı noktadayız” diyerek, Tarsus Belediyesi’nin Gülek’in adını Kahraman Gülek olarak değiştirdiğini de duyurdu.

“Karboğazı için çok önemli çalışmalara adım attık”

Bölgenin turizme açılmadığını ama çok yüksek potansiyelinin olduğunu vurgulayan Seçer, “Geçtiğimiz dönem bu bölgeyle ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalara adım attık. 2025’in ilk aylarında proje çalışmalarını bitireceğiz, kentsel tasarım planını şu anda hazırlıyoruz. Umarım yakın bir zamanda bu bölgeyi doğa, kamp, kış turizmine açık çok güzel konsept yapıların olduğu, her kesimden insanların rahatça gelip burada vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar haline dönüştüreceğiz” dedi. Mersin’in her ilçesinin bu yatırımlar sayesinde kalkınabileceğini söyleyen Seçer, “Yatırımlar çevre dostu olmak zorunda. Zaten bu etkinliğin ana mottosu; çevre bilincini artırmak, temiz bir çevrede yaşamak. Her geçen gün dünya kirleniyor, ağaç sayısı azalıyor, ağaç sayısı azalınca yağmur azalıyor, erozyon oluyor, toprak kayboluyor ve dünya süratle yoksulluğa doğru evriliyor. Artık bunlara ‘dur’ demek durumundayız. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyorsak yöneticiler olarak çevreyi ön plana alan projelerin altına imza atmamız lazım” ifadelerine yer verdi.

“CHP’li belediyeler çevre dostu belediyeciliği tüm Türkiye’ye gösterecek”

Doğayı katledecek olan projeleri reddetmek gerektiğinin altını çizen Seçer, “Bütün siyasi baskılara, siyasal oyunlara ve hukuki oyunlara rağmen bunların karşısında dimdik durmalıyız. CHP’li Belediye Başkanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyacağı projelerle çevre dostu belediyeciliği tüm Türkiye'ye gösterecektir” şeklinde konuştu. Uyumla çalışacaklarını da söyleyen Seçer, “Birlikten kuvvet doğar. Biz bunu görüyoruz, ayrım gayrım yapmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Onun için Mersin halkı doğudan batıya, Anamur'dan Tarsus’a, Mut’tan Çamlıyayla’ya şahsımıza teveccüh gösterdi. ‘Bu insanların içi insan, millet ve vatan sevgisiyle dolu. Bunlar ulusal kurtuluş mücadelesini veren bir şeyi kurtaran kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Türk'ün partisinde siyaset yapıyorlar. Bunlar vatansever insanlardır’ deyip bize oy verdiler” diyerek, sevginin farkında olduklarını belirtti.

“En güzel hizmetleri bir bir yapmaya devam edeceğiz”

Tarsus’un en kadim, en bereketli şehirlerden birisi olduğunu ve Berdan’ın suladığı Tarsus Ovası olduğunu kaydeden Seçer, “Tarsus çok daha iyi olmalı, Tarsus vizyoner yönetilmeli. Dünyayı tanıyan insanlar burayı yönetmeli. Ben Ali Boltaç’a inanıyorum. Her zaman onun yanında olacağız. Tarsus’umuza en güzel hizmeti yapsın istiyoruz. Bundan hiçbir Tarsuslunun endişesi olmasın” dedi. Güneşin yakıcı da olsa içlerini ısıttığını, önünü aydınlattığını belirten Seçer, “Her şeyden güzeli doğa, kurduyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle ama onları güzel kılan da bu anlayışı ortaya koyan da sizlersiniz. Sevgili hemşerilerimiz sizleri seviyoruz. Sizleri sevgiyle, samimiyetle kucaklıyoruz. Hiç merak etmeyin biz buradayız, en güzel hizmetleri bir bir yapmaya da devam edeceğiz” diye konuşmasını sonlandırdı.

Boltaç: “Tarsus’u hak ettiği yere Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte getireceğiz”

Etkinliğe katıldığı için Başkan Seçer’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Doğamızı, geleceğimiz korumak için burada böyle bir Çevre Festivali düzenledik. Tarsus’un geleceğe dair evlatlarımıza bırakacağımız güzel bir miras, güzel bir kent olması için elimizden geleni yaptık. Bir farkındalık yaratmak istedik” sözlerine yer verdi. Karboğazı Baskını’nı da anan Boltaç, “Bizler bu toprakları kanımızla canımızla kazandık. Doğamızı koruyacağız ama tarihimize de sahip çıkacağız. Tarsus’u bu 5 yıllık süreç içerisinde hak ettiği yere, hak ettiği zirveye uyumla, huzurla ve memnuniyetle Mersin’de Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte getireceğiz” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Başkan Boltaç, festival alanında kurulan stantları ve etkinlikleri gezdi, yurttaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği festivalde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocukların keyifli ve hoşça vakit geçirmesi için eğlenceli oyun alanları oluşturuldu. Survivor oyun parkurunda enerjilerini atan çocuklar, resim atölyesi ile yaratıcılıklarını ortaya koydular. Etkinlikte, küçüklerin en sevdiği yiyeceklerden pamuklu şeker ve patlamış mısır da çocukların ağızlarını tatlandırdı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ekipleri ise güneş teleskobu ile çocuklara güneş gözlemi yaptırdı. Güneş yüzeyindeki patlamaları gözlemleyen çocuklar yeni bir deneyim yaşamanın heyecanını yaşadı. Etkinlikte, Büyükşehir’in üretici kadın stantları da yer aldı. Yiyecek içecekten dekoratif ürünlere kadar pek çok ürünün yer aldığı stantları gezen vatandaşlar alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Kadınlar, erkekler, çocuklar mis gibi havada eşsiz bir zaman geçirdi

Çocuklarıyla hem gezmeye hem de festivalin tadını çıkarmaya gelen Gönül Ersoy, “Etkinlik çok ve alan çok güzel. Tarsus’ta sıcaktan bunaldığımız ortamda buraya gelip nefes alma şansı yakaladık. Organizasyon ve her şey çok güzel. Hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Tarsus’un kıymeti bilinmeyen bir yer olduğunu söyleyen Ersoy, “Özellikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor. Değerimizi yükseltmemiz ve Tarsus’un farkına varmamız gerekiyor. Tarsus bundan sonra daha çok büyüyerek Türkiye çapında bilinen bir yer haline gelecektir, Başkanlarımızın emeğiyle” ifadelerine yer verdi.

Havanın çok güzel olduğunu söyleyen Selda Aslan, ailecek çok keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Doğaya zarar vermeden doğayla iç içe bir etkinlik olduğunu kaydeden Aslan, “Dinlenmek isteyen dinleniyor, eğlenmek isteyen eğleniyor. Her şey düşünülmüş, mükemmel” dedi. Çocukları ve kendisi için keyifli bir ortam olduğunu söyleyen Berna Sayıcan, “Vahap Başkana ve Ali Başkana çok teşekkür ederim. Çocuk atölyeleri harika. Şimdi başka bir atölyeye gidiyoruz, çok eğleniyorlar. 5 yıl önce bu şehre taşındım çok güzel bir şehir” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla bol bol oyun oynadığını söyleyen Zehra Işıl Şimşek, “Burayı çok sevdim, arkadaşlarımın da olması çok keyifli. Bugün gerçekten güzel bir gün geçirdim, mutluyum” şeklinde konuştu.