Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyeti asırlık çınarların ağzından dinledi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılında, ilçede yaşayan asırlık çınarları ziyaret etti. Başkan Şehirli, Çamköy Mahallesi’nde Emine Öğüt ve Yakup Köy Mahallesi’nde Süleyman Altıntaş’ı evlerinde ziyaret etti.

Onlar Altıeylül’ün Asırlık Çınarları

Ziyaretleri hakkında konuşan Başkan Şehirli, “Cumhuriyetimizin 101. yılında, ilçemizde asırlık olan Emine Teyzemizi ve Süleyman Amcamızı ziyaret ettik. Hepsi Cumhuriyetimiz gibi dimdik ayaktalar. Kendilerine sağlık ve hayırlı ömürler diliyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgelerken, bizlere aydınlık bir gelecek bırakma idealini de miras bırakmıştır. Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak için sorumluluklarımızı hatırlıyoruz. Genç nesillere bırakacağımız en büyük miras, onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve onları yaşatmak olacaktır” dedi.