Belediye bünyesinde yapılan Halkla İlişkiler çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Sadece biz göreve başladığımızdan bu yana bin 336 adet talep kaydı gerçekleştirdik. İş çözülmeden hiçbir talebi kapatmıyoruz, böylelikle müdürlüklerimizi de rahatça denetleyebiliyoruz. Sadece sorunu dinlemek yetmez, esas olan sorunu çözmektir” dedi.

Göreve başladığı günden bu yana, her bir müdürlüğün çalışmalarını ayrıca analiz eden ve böylelikle hizmet standardını daha da yukarı taşımak için çalışmalarına başlayan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, halkla ilişkiler alanında bugüne kadar ve sonrası için yapılan çalışma ile planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Dinç, “Bildiğiniz üzere 31 Mart seçimlerinden önce yoğun bir seçim çalışması yürüttük. Artık seçim bitti ve 1 ayı aşkın süredir görevimizin başındayız, çalışmalarımızla ilgili bir muhasebe yaptığımız zaman şunu açıkça görebiliyoruz, bizim seçimi almamızın ve belediye çalışmalarında destek görmemizin tek bir sebebi var, vatandaşa hakkıyla ve layığıyla hizmet etme düsturu. Her an vatandaşın ulaşabildiği bir hizmet anlayışı ve çözüm odaklılık bizi başarıya götürdü ve daha da büyük başarılara imza atacağız. Bu konuda hem çalışma sistemi açısından yalınlığı benimseyeceğiz hem de veri analizi anlamında daha anlamlı bilgiler üreterek hizmeti bir üst noktaya taşıyacağız” dedi.

“İş çözülmeden hiçbir talebi kapatmıyoruz”

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Halkla İlişkiler Biriminin ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak, Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi verilerine dayanarak bugüne kadar yapılan Halkla İlişkiler alanındaki çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Dinç, “Vatandaşımızın belediyeye ulaşması oldukça kolay. Bunu fiziki anlamda söylemiyorum. Dijital kanalların hemen hemen hepsinde varız. Bu sadece içerik paylaşımı olarak var olduğumuz anlamına gelmesin, whatsapp üzerinden 444 25 54 numarasına istediğinizi iletebilir, sosyal medya kanallarından mesaj ya da yorum yaparak talep dilek şikayetlerini gönderebilirsiniz. Bize ulaşan vatandaşlarımızın her türlü talebi, hemen sisteme dahil edilmekte ve ilgili müdürlüğe hangi konu çerçevesindeyse zimmetlenmektedir. İş çözülmeden hiçbir talebi kapatmıyoruz, böylelikle müdürlüklerimizi de rahatça denetleyebiliyoruz. Sadece sorunu dinlemek yetmez, esas olan sorunu çözmektir” diye konuştu.

“Biz göreve başladığımızdan bu yana bin 336 adet talep kaydı gerçekleştirdik”

Halkla İlişkiler Biriminin birçok veriyi kendi çatısı altında toplaması ve bu verileri işlemesinin ne denli önemli olduğunu açıklayan Başkan Dinç, bazı verileri de paylaşarak halkla ilişkiler politikası hakkında ise, “Belediyemiz çok uzun yıllardır birçok alanda hizmet vermekte. Sadece biz göreve başladığımızdan bu yana bin 336 adet talep kaydı gerçekleştirdik. Daha önceki yılların da taleplerini hesaba kattığınızda binlerce talep gelmekte. Göreve başladığımızdan bu yana verileri analiz ettiğimizde, ilçe genelinde en fazla Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz talep toplamış. En çok talep gelen konular, tadilat atıklarının alınması ve gıda yardımı konuları olmuş. Mahalle bazlı analizlerimizde ise Erenler, Dilmen ve Bağlar Mahallesi ilk 3 sırayı almış. Bu verilerin hem demografik hem coğrafi bazlı bilgileri elimizde yer almakta. Mahalle mahalle, sokak sokak, hangi sorunlar yaşanmış biliyoruz ve böylelikle daha verimli çalışmalar yürütüyoruz. İşin özünde ne kadar veriye sahipsek o kadar karar verme gücümüz oluyor. Aynı zamanda her başvuru sonrasında vatandaşlarımıza memnuniyet anketi göndererek kendimizi ölçüyoruz” şeklinde konuştu.

“ERBİM, 24 saat hizmet vermektedir”

Her alanda veri toplamanın önemine de vurgu yapan Belediye Başkanı Şenol Dinç, vatandaşların her türlü sıkıntısını belediyeye iletebileceklerini ifade ederek en hızlı ve etkin ulaşım kanalının Erenler Belediyesi İletişim Merkezi (ERBİM) olduğunu belirtti. Ayrıca belediyeye nasıl ulaşılacağının da detaylarını veren başkan Dinç, “Belediyemizin İletişim Merkezi ERBİM, 24 saat hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz, ERBİM’e, 444 25 54 numarasını arayarak, whatsapp’tan ekleyip yazarak, belediyemizin sosyal medya hesaplarına mesaj atarak ya da yorum yaparak taleplerini iletmeleridir” ifadelerini kullandı.