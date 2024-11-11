Sakaryaspor’u deplasmanda yenen Kocaelispor kafilesini Brunga Tesislerinde taraftarlarla birlikte karşılayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Desteğimiz her zaman sizlerle. Hedefimiz şampiyonluk. Bu kent Süper Lig’i hak ediyor" dedi.

Büyük coşkunun yaşandığı gecede Kocaelisporlu futbolcular ve yöneticileri tebrik eden Başkan Söğüt, ardından teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile bir araya geldi. Söğüt, "Kocaelispor bu kentin en önemli değerlerden birisi. Desteğimiz her zaman sizlerle. Hedefimiz şampiyonluk. Bu kent Süper Lig’i hak ediyor. Galibiyetten dolayı sizleri ve tüm futbolcuları gönülden kutluyorum. Ayrıca Kocaelispor’umuza desteklerinden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu sene şampiyonluğu kutlayacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.