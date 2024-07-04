Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ihalesi gerçekleştirilen Körfez-Kartepe Metro Hattı için, "İlimizin ve ilçemizin yıllardır hayalini kurduğu, ulaşımda konforu üst seviyeye çıkartacak olan projenin ihalesi yapıldı. 61 milyar TL yatırım bedeli ile Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak" dedi.

Körfez Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Söğüt, "Temmuz ayı 2 Temmuz Madımak katliamının, 5 Temmuz Başbağlar katliamının ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü. Bunların yıl dönümünde katliamı yapanları, darbe hayali kuranları ve bu hainliklere göz yumanları büyük öfkeyle kınıyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Temennimiz, ülkemizin her geçen gün büyümesi, gelişmesi ve huzur ikliminin artmasıdır” dedi.

"7 Temmuz’da da uçurtma şenliği var"

"5-6-7-8 Temmuz’da 50. Altın Kiraz Festivalimizi gerçekleştireceğiz" diyen Başkan Söğüt, “Festivalimiz kapsamında Körfez’de bir ilk olan Kiraz Koşusu’nu düzenledik. Arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda güzel katılımla kendine hayran bırakan koşu etkinliğini, ilçemizin sporda, turizmde güçlenmesi adına yapmış olduk. Genelge dolayısıyla bu yıl etkinlikleri bu doğrultuda yapmak zorunda kaldık. 5 Temmuz’da kortej yürüyüşünü gerçekleştireceğiz ve ardından halk oyunları gösterisi ve Kiraz Çiçeği Koromuzun konseri olacak. 6 Temmuz’da ise yerel sanatçı konserlerimiz, çocuk şenliklerimiz var. 7 Temmuz’da da uçurtma şenliği ve çocuk şenliği olacak. 8 Temmuz’da ise kısa film yarışmamızın 2. galasını yapacağız. Tüm halkımızı ve sizleri etkinliklere bekliyoruz" diye konuştu.

Hayal gerçeğe dönüşüyor

Körfez- Kartepe Metro Hattı’nın ihalesinin yapılmasının bir hayalin gerçeğe dönüşmesi noktasında önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, “İlimizin ve ilçemizin yıllardır hayalini kurduğu, ulaşımda konforu üst seviyeye çıkartacak olan projenin ihalesi yapıldı. 61 milyar TL yatırım bedeli ile Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ilimiz, ilçemiz ve kıymetli hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Söğüt’ün konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Yeni dönemde yapılacak araç kiralaması ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Söğüt, “Fazladan değil, mevcuttaki araç sayımız kadar kiralama yapacağız” dedi.