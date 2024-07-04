Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak, Subaşı mahalle sakinlerinin metruk binaların yıkılması talebini yerine getirdi.

Haftada bir gün ’Mahalle Buluşması’ programı kapsamında mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Subaşı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Kayı Boyu Mahallesi sakinlerinin metruk binaların yıkılması talebini alan Başkan Subaşı, aynı hafta içinde gerekli yıkım çalışmasının yapılmasını sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında yıkılan metruk binaların atıkları taşınarak, yıkılan alanlar düzenlendi. Kötü görüntü oluşturan ve çevreye zarar veren çalılık alanlarda da düzenleme ve temizlik çalışması yapan ekipler, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahallede 9 ayrı noktadaki metruk bina ve alanı yıkarak, düzenleyeceği bilgisi verildi.