Akyazı Belediyesi tarafından ihalesi 8 milyon 200 bin liraya gerçekleştirilen ve 3 mahallede Mart ayında çalışmaları başlayan yağmursuyu hattı projesi tamamlandı.

Akyazı Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen yağmursuyu hattı projesinde çalışmalar tamamlandı. Akyazı Belediyesi tarihinin ihale ile yapılan ilk yağmursuyu hattı projesi çerçevesinde Yeni Mahalle, Yunus Emre ve İnönü Mahallelerinde toplamda 7 bin 600 metre uzunluğunda bir çalışma gerçekleştirildi. 8 milyon 200 bin lira bedelle ihalesi yapılan proje, iş bitirme süresinden önce tamamlandı.

Akyazı’nın geleceği için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yatırımlarımızı günü kurtarmak için değil ilçemizin ve vatandaşlarımızın geleceği için planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Yeni Mahalle, Yunus Emre ve İnönü Mahallelerimizde uzun yıllardır süre gelen yağmursuyu hattı problemini çözmek için Akyazı Belediyesi tarihinin ilk yağmursuyu ihalesi ile çalışmalarımıza başladık. 4 ay gibi bir sürede de planlamaya aldığımız sokaklarımızda taşıyıcı hat, sokak bağlantıları ve ızgara çalışmaları gerçekleştirildi” dedi.

Başkan Soykan, “7 bin 600 metrelik bu proje sonrasında altyapı çalışmalarının da tamamlamasının ardından kısa süre içerisinde sokaklarımızı asfalt ile buluşturacağız. İlçemizi ve sokaklarımızı altyapısı tamamlanmış ve asfaltlanmış yollarla donatmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik projelerimizi bir bir hayata geçirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi, İlçe Terminali, Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası, Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi, Güzlek Mesire Alanı, 4 yıllık Fakülte ve Sokak Hayvanları Bakımevi gibi birçok projeyi ilçemize kazandırdık. 280 bin tonun üzerinde de asfalt çalışması gerçekleştirdik. Akyazı için çalışmaya ve üretmeye durmadan yorulmadan devam edeceğiz. İlçemizi yeni projelerle geliştirmeyi de sürdüreceğiz” diye konuştu.