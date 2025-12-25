Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Subaşı, yapılan çalışmaları değerlendirdi, yeni hedef ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Başta fiziki olmak üzere; kültürel, sosyal ve toplumsal yaşama yönelik çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden detaylı bilgiler aldı. Subaşı, ''Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek geride bıraktığımız yılı değerlendirdik. Bilecik için aynı sorumluluk ve heyecanla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, yeni yılda da aynı inançla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA