Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Özel Türkoğlu kreşinin öğrencileri ve öğretmenlerini belediyede ağırladı.

Özel Türkoğlu kreşinden öğrenciler ve öğretmenleri Bilecik Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi. Minik misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Subaşı, çocukların merak ettiği soruları yanıtladı ve onların belediye çalışmalarına dair görüşlerini dinledi. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, Başkan Subaşı "Nazik ziyaretleri için güzel çocuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi

Belediye binasında gerçekleşen buluşma, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.