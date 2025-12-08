Bursa’da düzenlenen 5. Dünya Alpagut (Turan Savaş Sanatı) Şampiyonası sona erdi. Turnuvanın galibi Türkiye oldu.

Dünya Alpagut Federasyonu ve Türkiye Alpagut Temsilciliği liderliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 19 ülkeden 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 5. Dünya Alpagut (Turan Dövüş Sanatı) Şampiyonası dikkat çekici performanslara ev sahipliği yaptı.

Dünya Şampiyonluğu Kupa sıralaması genel galibiyette, 195 sporcuyla Türkiye Milli Takımı birinci, 74 sporcuyla Irak ikinci, 70 sporcuyla Azerbaycan üçüncü oldu.

Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakaları Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ramiz Arabacı,İYİ Parti Bursa MilletvekiliSelçuk Türkoğlu, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Metin Tuncel,Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Şenocak, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Yunus Sever ve İl Yöneticisi Cevat Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkan Yardımcıları İlhan Çetin ve Ali Fuat Acar, İYİ Parti Bursa İl Siyasi İşler Başkanı Eyüp Ceylan, İYİ Parti Bursa İl Gençlik Politikaları Başkanı İskender Kandemir, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği Başkanı Latife Nağdalıyeva ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Dünya Alpagut Federasyonu Genel Başkanı Emil Rahimov, Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Alpagut Federasyonu ( Turan Dövüş Sanatı) Kurucusu Kutsan Vasif Namazov, Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve 5. Dünya Şampiyonası Teknik Direktörü Yunus Arabacı, Dünya Alpagut Federasyonu Türkiye Resmi Temsilcisi Metin Karadeniz takip etti.