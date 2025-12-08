Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor tesisleriyle, kütüphanelerle ve gençlik merkezleriyle gençlere hizmet ettiklerini söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin uğrak noktası olan Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki eğitim sınıflarını gezen Başkan Yılmaz, hocalar ve gençlerle sohbet etti. Yıldırım’ın genç nüfusuna dikkat çeken Başkan Yılmaz; "Yıldırım’da ilk ve ortaöğretim olmak üzere toplam 165 okul ve bir üniversite var. Bu yönüyle Yıldırım bir gençlik kentidir. Biz de gençlerimizin ve çocuklarımızın yaşamını kolaylaştıracak, onların gelişimine katkı sunacak ve hayatlarına renk katacak hizmetler üretmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım’da hizmet önceliğini her zaman çocuklara ve gençlere verdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz; "Spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, kütüphaneleriyle, tarihi-kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle bugün Yıldırım gençler için çekim merkezine dönüşmüştür. Bursa’nın farklı ilçelerinden gençler ve çocuklar spor yapmak için, kütüphanelerde ders çalışmak için ve kültürel etkinliklere katılmak için Yıldırım’a gelmektedir. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü gençliğe hizmet geleceğe hizmettir" diye konuştu.