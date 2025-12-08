Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde Halk Caddesi üzerinde inşa edilen Vakıfbank Şehit Şeyda Yılmaz İlkokulu, yeni eğitim dönemiyle birlikte kapılarını öğrencilerine açmaya hazırlanıyor.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde Halk Caddesi üzerinde inşa edilen yeni ilkokul, bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirecek ve öğrencilere modern bir öğrenim deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Toplam 7.338,54 metrekare kapalı alana sahip olan okul, geniş ve fonksiyonel alanları ile dikkat çekiyor. Okul, yeni eğitim dönemine yetişmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. 32 sınıf ve 4 anasınıfı ile toplamda 36 sınıf alanına sahip olan okul, öğrencilere en iyi öğrenim ortamını sağlamak için tasarlandı. Ayrıca, okul bünyesinde 2 fen dersliği, 3 sanat dersliği, 2 destek eğitim odası ve müzik eğitim dersliği yer alıyor ayrıca okulda çok amaçlı bir salon da bulunuyor. Bu geniş alanlar, öğrencilere hem akademik hem de sanatsal faaliyetler için yeterli imkânı sunacak.

Ferah ve aydınlık kütüphane öğrencilere yeni bir çalışma alanı sağlıyor

Özellikle 918.49 metrekare alana sahip olan kütüphane, ferah ve aydınlık çalışma ortamı sunarak 232 kişilik çalışma alanı, 32 kişilik dinlenme bölümüyle öğrencilere geniş bir okuma ve araştırma alanı sağlayacak. Kütüphanede, öğrencilerin rahatça ders çalışabileceği ve dinlenebileceği alanlar yer alıyor. Bu modern kütüphane, eğitim sürecine katkı sağlarken aynı zamanda öğrencilerin bireysel gelişimlerine de imkan tanıyacak. Okulda ayrıca, konferans salonu ve yemekhanenin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin sağlandığı bir revir de bulunuyor. Bu alanlar, öğrenci ve öğretmenlerin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ayrıca, okulun beden eğitimi salonu, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde donatıldı.

Yeni döneme hazırlıklar devam ediyor

Çalışmaları devam eden okul, yeni eğitim dönemiyle birlikte kapılarını öğrencilerine açmayı planlıyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için son derece modern ve konforlu bir ortam sunan bu okul, bölgenin eğitim seviyesini önemli ölçüde yükseltecek. Cemil Meriç Mahallesi’nde yapılan bu yatırımla, öğrenciler sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve fiziksel anlamda da desteklenmiş olacak. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, okulun modern yapısının ve sunduğu geniş imkânların bölge halkı için çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırım, "Eğitimde her çocuğumuza eşit fırsatlar sunmak için sürekli çalışıyoruz. Bu okul, sadece Cemil Meriç Mahallesi’ne değil, tüm şehrimize büyük bir katkı sağlayacak. Çocuklarımız, burada sadece akademik bilgilerini değil, sosyal becerilerini de geliştirecek" diyerek, yeni okulun bölgedeki eğitim altyapısını güçlendireceğini ve eğitimde kalitenin artırılmasına imkan tanıyacağını belirtti.