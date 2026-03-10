Bilecik'te öğrencilere güvenlik ve zorbalık eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Büro Amirliği 'Saygıyla Büyür, Sevgiyle Güçleniriz Projesi' kapsamında Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerine güvenlik ve zorbalık konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette, akran zorbalığı, siber zorbalık ve genel güvenlik konuları ele alındı. Program kapsamında öğrenciler, hem okulda hem de dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, gençlerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hareket etmelerini teşvik etmeyi amaçladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 'Gençlerimizin hem okulda hem dijital ortamda güvenli, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hareket etmeleri adına faaliyetlerimiz sürdürülecektir' dedi.