Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, hafta sonu Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda Bilecik’i temsil etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda CHP’li belediye başkanları katıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile birlikte katıldığı çalıştayda şehirler, belediye ve yerel yönetimler hakkında fikir alışverişleri yapıldı.

Çalıştay hakkında bir değerlendirme yapan Subaşı, "Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katılarak, Bilecik’in sesini ve vizyonunu temsil ettik. Ülkemizin geleceği için yapılan bu önemli toplantıda, yerel yönetimlerin rolü ve sorumlulukları konusunda fikir alışverişinde bulunarak, daha yaşanabilir bir Bilecik için yeni projelerin temellerini attık.’’ ifadelerini kullandı

Genel Başkan Özgür Özel ve belediye başkanları, çalıştay programı kapsamında Anıtkabir’i de ziyaret etti.