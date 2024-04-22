Bilecik’te seyir halinde alev alan ve patlamalar yaşanan araç yangını korkuttu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Ercan Ö.idaresindeki 11 AT 169 plakalı otomobil, Bankalar Mevkiinde motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler bir anda aracı sararken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipleri anında yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında araçta patlamalar yaşanırken, vatandaşlar alevleri korku dolu gözlerle izledi.