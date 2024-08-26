Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle köy halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Kurşunlu, Kurtul, Gençali ve Engürücük mahallelerini ziyaret eden Başkan Deviren, vatandaşlarla köylerin ihtiyaçları üzerine sohbet etti. Ziyaretlerde, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Duran da Başkan Deviren'e eşlik etti. Köylüler, belediyenin ilgisinden memnun olduklarını dile getirirken, başkan ise mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

"Köylümüzün Yanındayız"

Başkan Şükrü Deviren, köylülerin her zaman yanında olduklarını belirterek, kırsal alanların üretime katkısının büyük önem taşıdığını söyledi. Yerinde tespit ettikleri ihtiyaçlara göre çözüm ürettiklerini ifade eden Deviren, tarlalarına ulaşmakta zorluk yaşayan çiftçilerin sorunlarının Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildiğini ve bu çalışmaların devam edeceğini ekledi.

Ziyaret kapsamında, bölgenin önemli tarım ürünlerinden olan siyah incir alım merkezini de gezen Başkan Deviren, ürünlerini satışa getiren çiftçilere bereketli bir sezon dileklerinde bulundu.