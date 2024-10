Son olarak Fındıklı ve Kozluca köylerini ziyaret eden Taban, köy sakinleriyle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve taleplerini değerlendirdi.

Şehrin modern bir yapıya kavuşması için yoğun çaba harcayan Başkan Taban, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya büyük önem veriyor. Ortak aklın gücüne inandığını vurgulayan Taban, İnegöl’ün gelişimi adına atılacak her adımda vatandaşların görüşlerini dikkate almayı sürdüreceklerini belirtti.

KÖYLERDE TALEP VE İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Özellikle kırsal mahallelerde bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini bizzat yerinde görüp tespit etme adına köy ziyaretleri yapan Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcıları ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla her sokağa, her haneye, her bireye ulaşmaya gayret ediyor. Bu ziyaretlerde halkın talep ve önerileri, istekleri, şikayetleri tek tek dinlenip notlar alınıyor. Karşılıklı istişarelerle çözüm önerileri üzerine çalışılıyor.

FINDIKLI VE KOZLUCA SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Alper Taban, son olarak Perşembe günü Fındıklı, Cuma günü ise Kozluca kırsal mahallelerini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Aydın ve Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de hazır bulundu. Muhtarlar, köy halkı, çocuklar, yaşlılar ve gençlerle hepsinin istek ve ihtiyaçları üzerine sohbet edildi. Mahalle sakinleri de Başkan Taban’ın ziyaretlerinden memnun kaldı.