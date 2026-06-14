Saldırgan, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olaya müdahale eden 2 jandarma personelini de hafif şekilde yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre Eyüp E (37). isimli şahıs, ailesinin yaşadığı evin camlarını kırarak taşkınlık çıkardı. Daha sonra anne ve babasına saldıran şahıs, babası Erol E. (66) ile annesi Hülya E.'yi (57) eline aldığı tuğlayla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırganın saldırgan tavırlarını sürdürmesi üzerine jandarma ekipleri şahsı güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yaralanan Erol E. ve Hülya E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.