

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Faruk K.(40) yönetimindeki 16 KHS 84 plakalı motosiklet ile Gazi Magosa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali E.(60) yönetimindeki 16 PE 476 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Filiz K.(39) ile oğlu Doruk K.(8) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.