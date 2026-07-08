Gerçekleştirilen eğitimlerde sürücülere; güvenli ve defansif sürüş teknikleri, trafik kuralları ve güncel mevzuat, sürücü davranışları, yolcu ilişkileri ve etkili iletişim, mesleki etik, stres ve öfke kontrolü, acil durum yönetimi ile engelli, yaşlı ve çocuk yolculara yönelik doğru iletişim ve yaklaşım yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programı kapsamında İnegöl’e getirilen BURULAŞ Şoför Eğitim Aracı ile uygulamalı eğitimler de gerçekleştirilirken, program BURULAŞ Akademi Eğitim Birimi eğitmenleri Güner Sezgin ve İbrahim Padır tarafından verildi. Eğitim boyunca sürücülere, toplu ulaşımda güvenli sürüş alışkanlıklarının geliştirilmesi ve vatandaşlarla etkili iletişim kurulmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

“Eğitim, hizmet kalitemizin en önemli parçasıdır”

Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İNULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram, toplu ulaşımda insan odaklı hizmet anlayışının sürekli gelişimle mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın can güvenliği ve memnuniyeti bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle sürücülerimizin sadece araç kullanma becerilerini değil, iletişim, trafik bilinci ve mesleki yeterliliklerini de sürekli geliştirmeyi önemsiyoruz. BURULAŞ Akademi Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen bu eğitimler, şoförlerimizin bilgi ve deneyimlerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmenin yolu eğitimden geçmektedir. Daha bilinçli, daha dikkatli ve daha donanımlı sürücülerle hem trafik güvenliğine katkı sunacak hem de vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve güler yüzlü bir ulaşım hizmeti vermeye devam edeceğiz. Eğitim programını başarıyla gerçekleştiren değerli eğitmenlerimiz Sayın Güner Sezgin ve Sayın İbrahim Padır’a teşekkür ediyor, eğitime katılan tüm şoför arkadaşlarımızı gösterdikleri ilgi ve özveriden dolayı kutluyorum.”

İNULAŞ yetkilileri, mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de farklı başlıklarda devam edeceğini belirterek, güvenli ve kaliteli toplu ulaşım hedefi doğrultusunda eğitim çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini ifade etti.