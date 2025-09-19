

Bursa Ankara karayolunda devam eden çalışmaları AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban burada yaptığı açıklamada, " Sayın Milletvekilimiz, Karayolları Bölge Müdürümüz, Değerli Çalışma Ekibi ve Ak Parti Yöneticilerimiz ile sahadayız. Bu arada dün ben Konya’daydım. İncelemelerde bulunduk. Tabi dün Bursa Belediye Başkanı’mız buradaydı. Benim izinde olduğumu ifade etmiş ama bir açıkçası tecrübe paylaşım programı dolayısıyla önceden planladığını için buradaydık. Ben ifade etmiş olayım. İşimizin başındayız. Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz" dedi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK